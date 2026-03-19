    Нетаньяху: Израиль воздержится от ударов по энергообъектам Ирана

    • 19 марта, 2026
    • 23:32
    Нетаньяху: Израиль воздержится от ударов по энергообъектам Ирана
    Биньямин Нетаньяху

    Израиль при ударах по нефтегазовой инфраструктуре Ирана действовал самостоятельно.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с журналистами.

    "Мы действовали против газового комплекса в одиночку, (президент США Дональд - ред.) Трамп просил воздержаться от дальнейших ударов, и мы так и поступаем", - заявил он. При этом Нетаньяху подчеркнул, что необходимо определить альтернативные маршруты вместо Ормузского пролива, которые Иран блокирует для прохода американских и израильских судов:

    "Нам нужны альтернативные маршруты вместо Ормузского пролива, нам нужны нефте- и газопроводы, идущие на запад через Аравийский полуостров прямо к нашим портам в Израиле", - отметил израильский премьер.

    Ранее Трамп заявил, что предупредил Нетаньяху о недопустимости нанесения ударов по нефтегазовым объектам в Иране.

    00:04

    В Азербайджане отмечают Новруз

    Kультурная политика
    00:00

    В Азербайджане отмечают праздник Рамазан

    Религия
    23:56

    При бомбардировке Тебриза погибли 13 членов "Басидж"

    В регионе
    23:39

    Нарендра Моди осудил иранские атаки на Катар

    Другие страны
    23:32

    Нетаньяху: Израиль воздержится от ударов по энергообъектам Ирана

    Другие страны
    23:19

    Нетаньяху: Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты

    Другие страны
    23:10

    США продадут ОАЭ, Кувейту и Иордании оружие на миллиарды долларов

    Другие страны
    23:07

    В Азербайджане подписаны указы о зарплатах в госсекторе

    Внутренняя политика
    22:56

    Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо

    Индивидуальные
