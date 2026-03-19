Нетаньяху: Израиль воздержится от ударов по энергообъектам Ирана

Израиль при ударах по нефтегазовой инфраструктуре Ирана действовал самостоятельно.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с журналистами.

"Мы действовали против газового комплекса в одиночку, (президент США Дональд - ред.) Трамп просил воздержаться от дальнейших ударов, и мы так и поступаем", - заявил он. При этом Нетаньяху подчеркнул, что необходимо определить альтернативные маршруты вместо Ормузского пролива, которые Иран блокирует для прохода американских и израильских судов:

"Нам нужны альтернативные маршруты вместо Ормузского пролива, нам нужны нефте- и газопроводы, идущие на запад через Аравийский полуостров прямо к нашим портам в Израиле", - отметил израильский премьер.

Ранее Трамп заявил, что предупредил Нетаньяху о недопустимости нанесения ударов по нефтегазовым объектам в Иране.