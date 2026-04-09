Нетаньяху: Израиль продолжит удары по "Хезболлах" везде, где необходимо
    Нетаньяху: Израиль продолжит удары по "Хезболлах" везде, где необходимо

    • 09 апреля, 2026
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия его страны продолжит наносить удары по радикальной группировке "Хезболлах" "везде, где это необходимо".

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Наше послание ясно: любой, кто действует против израильских мирных жителей, станет мишенью. Мы будем продолжать наносить удары по "Хезболлах" везде, где это необходимо, до тех пор, пока не восстановим полную безопасность для жителей севера", - написал он.

    Он также добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью нанесла удары по ряду объектов инфраструктуры на юге Ливана: пунктам пропуска, используемым для переброски тысяч единиц оружия, ракет и пусковых установок, а также складам оружия, стартовым площадкам и командным центрам "Хезболлах".

    "Мы продолжаем наносить удары по "Хезболлах" с силой, точностью и решимостью", - добавил он.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Биньямин Нетаньяху Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Радикальная группировка Хезболлах Израиль Ливан
    Netanyahu: İsrail lazım olan hər yerdə "Hizbullah"a zərbələr endirməyə davam edəcək
    Netanyahu: Israel will continue strikes on Hezbollah wherever necessary

