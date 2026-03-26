Нетаньяху: Израиль продолжит наносить удары по Ирану в полную силу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает наносить удары по Ирану в полную силу.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он заявил в видеообращении.

"Мы продолжаем наносить удары с полной силой по целям в Иране", - сказал Нетаньяху.

По его словам, в ходе последних операций, проведенных израильскими военными, был ликвидирован командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алирезы Тангсири, которого он обвинил в организации действий по закрытию Ормузского пролива.