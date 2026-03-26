Нетаньяху: Израиль продолжит наносить удары по Ирану в полную силу
- 26 марта, 2026
- 16:44
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжает наносить удары по Ирану в полную силу.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом он заявил в видеообращении.
"Мы продолжаем наносить удары с полной силой по целям в Иране", - сказал Нетаньяху.
По его словам, в ходе последних операций, проведенных израильскими военными, был ликвидирован командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Алирезы Тангсири, которого он обвинил в организации действий по закрытию Ормузского пролива.
17:23
Марк Рютте: Странам НАТО нужно производить больше вооруженияДругие страны
17:19
В Азербайджане за сутки задержаны 45 разыскиваемых лицПроисшествия
17:13
Азербайджан увеличил экспорт хурмы почти на 8%Бизнес
17:12
АБР: Война в Иране в 2026-2027гг окажет влияние на экономику Кавказа, ЦА и стран Западной АзииДругие страны
17:06
Товарооборот Азербайджана с США сократился на четвертьБизнес
16:48
Израиль ликвидировал главу разведывательного управления ВМС КСИР Бехнама РезаиДругие страны
16:44
Нетаньяху: Израиль продолжит наносить удары по Ирану в полную силуДругие страны
16:43
Фото
Международные путешественники посетили ХанкендиКарабах
16:40