    Netanyahu: İsrail İrana var gücü ilə zərbələr endirməyə davam edəcək
    Benyamin Netanyahu

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu İsrailin İrana var gücü ilə zərbələr endirməyə davam etdiyini bildirib.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə videomüraciətində bildirib.

    "Biz İrandakı hədəflərə tam güclə zərbələr endirməyə davam edirik", - Netanyahu qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, İsrail hərbçilərinin həyata keçirdiyi son əməliyyatlar zamanı, Hörmüz boğazının bağlanması üzrə hərəkətlərin təşkilində günahlandırdığı SEPAH-ın Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Əlirza Təngsiri öldürülüb.

    Benyamin Netanyahu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hörmüz boğazı Yaxın Şərqdə eskalasiya Əlirza Təngsiri
    Нетаньяху: Израиль продолжит наносить удары по Ирану в полную силу

