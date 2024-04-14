Нетаньяху: Израиль давно готовится к возможности прямого нападения Ирана

Израиль много лет готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана и готов к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении.

Израиль много лет готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана и готов к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении.

Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана. Системы обороны развернуты, мы готовы к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении", - сказал израильский премьер.

Израильский премьер отметил, что "определил четкий принцип", который состоит в том, что Израиль "ударит по тому, кто нанесет удар по нему", а также "защитит себя от любой угрозы" и "сделает это хладнокровно и решительно". "Мы ценим поддержку США, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран", добавил он.