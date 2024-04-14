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Нетаньяху: Израиль давно готовится к возможности прямого нападения Ирана

Нетаньяху: Израиль давно готовится к возможности прямого нападения Ирана Израиль много лет готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана и готов к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 00:25
Нетаньяху: Израиль давно готовится к возможности прямого нападения Ирана

Израиль много лет готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана и готов к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении.

Как передает Report, с таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"В последние годы, а тем более в последние недели, Израиль готовится к возможности прямого нападения со стороны Ирана. Системы обороны развернуты, мы готовы к любому развитию событий как в обороне, так и в нападении", - сказал израильский премьер.

Израильский премьер отметил, что "определил четкий принцип", который состоит в том, что Израиль "ударит по тому, кто нанесет удар по нему", а также "защитит себя от любой угрозы" и "сделает это хладнокровно и решительно". "Мы ценим поддержку США, а также поддержку Великобритании, Франции и многих других стран", добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: İsrail uzun müddətdir İranın hücumuna hazırlaşır

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