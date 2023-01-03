Нетаньяху: Израиль будет энергично действовать по предотвращению закрепления Ирана в Сирии

Израиль будет принимать меры и энергично действовать для предотвращения закрепления Ирана в Сирии в военном плане.

Израиль будет принимать меры и "энергично действовать" для предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании израильского правительства.

"Мы предпримем энергичные действия для предотвращения закрепления иранских военных в Сирии и других районах, и мы не будем ждать", - сказал он.

Кроме того, Израиль продолжит развивать отношения с Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом и добиваться нормализации с арабскими странами региона.