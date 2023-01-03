О нас

Нетаньяху: Израиль будет энергично действовать по предотвращению закрепления Ирана в Сирии

Нетаньяху: Израиль будет энергично действовать по предотвращению закрепления Ирана в Сирии Израиль будет принимать меры и энергично действовать для предотвращения закрепления Ирана в Сирии в военном плане.
Другие страны
3 января 2023 г. 15:56
Нетаньяху: Израиль будет энергично действовать по предотвращению закрепления Ирана в Сирии

Израиль будет принимать меры и "энергично действовать" для предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании израильского правительства.

"Мы предпримем энергичные действия для предотвращения закрепления иранских военных в Сирии и других районах, и мы не будем ждать", - сказал он.

Кроме того, Израиль продолжит развивать отношения с Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом и добиваться нормализации с арабскими странами региона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Елена Зеленская: Азербайджан поставляет оборудование, в котором очень нуждается наше население - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
31 декабря 2022 г. 13:43
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi