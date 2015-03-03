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    Нетаньяху: Иран представляет угрозу мировому сообществу

    Иран и Исламское государство соревнуются за лидерство в радикальном исламе

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Иранский режим представляет "серьезную угрозу" мировому сообществу. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    "Идеология иранской революции 1979 года глубоко уходит корнями в радикальный ислам", - сказал он, выступая перед членами конгресса США.

    По словам Нетаньяху, "Иран и "Исламское государство" соревнуются за лидерство в радикальном исламе". Он уверен, что от них "угроза сначала исходит для региона, а потом - для всего мира".

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