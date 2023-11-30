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Несколько стран ОПЕК+ объявили о добровольных сокращениях нефти

Несколько стран ОПЕК+ объявили о добровольных сокращениях нефти Несколько стран ОПЕК+ сделали официальные заявления о дополнительных добровольных сокращениях нефти на первый квартал 2024 года.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 22:15
Несколько стран ОПЕК+ объявили о добровольных сокращениях нефти

Несколько стран ОПЕК+ сделали официальные заявления о дополнительных добровольных сокращениях нефти на первый квартал 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Страны альянса договорились о суммарном сокращении добычи на 2 млн баррелей в сутки (б/с).

Так, Саудовская Аравия уже подтвердила продление своего добровольного сокращения добычи на 1 млн б/с до конца марта. Россия же заявила об углублении снижения поставок нефти на мировые рынки до 500 тыс. б/с.

Кроме этих стран, заявления о сокращении добычи в первом квартале следующего года сделали еще несколько участников ОПЕК+. Так, Казахстан сократит производство на 82 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/ с, Алжир - на 51 тыс. б/с.

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