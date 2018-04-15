Непогода в США унесла жизни троих человек

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли из-за последствий снегопадов, дождей и бурь, обрушившихся на территорию США.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что в штате Луизиана дерево, не выдержав напора ветра, рухнуло на летний домик, задавив насмерть ребёнка. В Висконсине женщина потеряла контроль над управлением машиной и врезалась на обледеневшей дороге в другой автомобиль. В результате ДТП один человек погиб, четыре человека были доставлены в больницу.

Кроме того, в штате Небраска в результате ДТП скончался водитель снегоуборочной машины.