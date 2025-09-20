Нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Беларуси в Польшу
- 20 сентября, 2025
- 03:36
Мигранты пытались попасть в Польшу через туннель с белорусской стороны.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Polsat News со ссылкой на Подляскую пограничную службу.
Вход в туннель находился в районе реки Наревки, где пограничники круглосуточно патрулируют электронный барьер, где были задержаны четверо иностранцев. Нарушители границы вернулись в Беларусь.
По данным польских СМИ, несмотря на то, что приграничная территория с белорусской стороны контролируется местными властями, туда, с их согласия, периодически пускают иностранцев, которые надеются перейти границу.
