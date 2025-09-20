Нелегалы прорыли туннель, чтобы попасть из Беларуси в Польшу

Мигранты пытались попасть в Польшу через туннель с белорусской стороны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Polsat News со ссылкой на Подляскую пограничную службу.

Вход в туннель находился в районе реки Наревки, где пограничники круглосуточно патрулируют электронный барьер, где были задержаны четверо иностранцев. Нарушители границы вернулись в Беларусь.

По данным польских СМИ, несмотря на то, что приграничная территория с белорусской стороны контролируется местными властями, туда, с их согласия, периодически пускают иностранцев, которые надеются перейти границу.