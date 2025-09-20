Qanunsuz miqrantlar Belarusdan Polşaya keçmək üçün tunel qazıblar

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    • 20 sentyabr, 2025
    • 05:43
    Qanunsuz miqrantlar Belarusdan tunel vasitəsilə Polşaya daxil olmağa cəhd ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Podlyask" Sərhəd Mühafizəsinə istinadən "Polsat News" telekanalı məlumat yayıb.

    Tunelə giriş sərhədçilərin günboyu elektron baryerlə nəzarəti altında olduğu Narevka çayının yaxınlığında yerləşib. Orada 4 əcnəbi saxlanılıb. Sərhəd pozucuları Belarusa qayıdıblar.

    Polşa KİV-inin məlumatına görə, Belarus tərəfindəki sərhəd zonası yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən nəzarətə götürülsə də, sərhədi keçməyə ümid edən əcnəbilər vaxtaşırı onların razılığı ilə buraxılır.

