Ağstafada yanmış kişi meyiti tapılıb
Hadisə
- 03 yanvar, 2026
- 11:36
Ağstafada Qazax rayon sakini 1964-cü il təvəllüdlü Nazim Nəsib oğlu Nəsibovun yanmış meyiti tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, meyit rayonun Ceyrançöl adlandırılan ərazisində aşkarlanıb.
Belə ki, meyitin üzərində zorakılıq əlamətləri olmayıb.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
