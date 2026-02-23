İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    "Blackwater" şirkətinin təsisçisi Ukraynadakı dron istehsalçısına qoşulub

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 06:14
    Blackwater şirkətinin təsisçisi Ukraynadakı dron istehsalçısına qoşulub

    ABŞ-nin "Blackwater" özəl hərbi şirkətinin təsisçisi Erik Prins pilotsuz uçuş aparatları (PUA) üçün proqram təminatı hazırlayan Ukraynanın "Swarmer" startapı ilə əməkdaşlığa başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Guardian" qəzeti mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Nəşrin məlumatına görə, şirkət birjaya çıxdıqdan sonra investisiyaların cəlb edilməsi üçün Prinsi qeyri-icraçı direktor vəzifəsinə işə götürüb.

    "PUA-lar üçün proqram təminatı üzrə ixtisaslaşan "Swarmer" səhmlərin ilkin kütləvi yerləşdirilməsi (IPO) üçün müraciət edib və Prinsi işə götürüb", - deyə nəşrdə qeyd olunub.

    Qəzet həmçinin Prinsin startapın potensial səhmdarlarına ünvanladığı məktubdan bir parçanı da sitat gətirib: "2024-cü ilin aprel ayından etibarən "Swarmer" platforması Ukraynada istifadə olunur. Orada aktiv hərbi əməliyyatlar şəraitində 100 mindən çox real missiya yerinə yetirilib və bu missiyalar platformaya inteqrasiya olunmuş proqram təminatı və maşın təlimi modelləri üçün məlumat bazası təmin edib".

    "Blackwater" Startap Ukrayna "Swarmer"
    Создатель ЧВК Blackwater присоединился к разработчику дронов в Украине

    Son xəbərlər

    07:11

    Məişət zədəsi alan Litva Prezidenti əməliyyat olunub

    Digər ölkələr
    06:42

    NATO ölkələri sualtı qayıqlara qarşı müdafiə təlimləri keçirəcək

    Digər ölkələr
    06:14

    "Blackwater" şirkətinin təsisçisi Ukraynadakı dron istehsalçısına qoşulub

    Digər ölkələr
    05:49

    Meksika qüvvələri narkokartel liderini ABŞ-nin iştirakı olmadan zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    05:16

    Kim Çen İn yenidən Koreya Əmək Partiyasının sədri seçilib

    Digər ölkələr
    04:47

    Qızıl fyuçersinin qiyməti artmaqda davam edir

    Digər ölkələr
    04:23

    "Sada el-Balad": Misir martın 1-dən viza rüsumlarını artıracaq

    Digər ölkələr
    03:56

    ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi: Ali Məhkəmənin qərarı digər ölkələrlə sazişlərin ləğvinə səbəb olmayıb

    Digər ölkələr
    03:22

    Səfirlik Meksikadakı vəziyyətlə bağlı bu ölkədəki Azərbaycan vətəndaşlarına müraciət edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti