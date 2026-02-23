Создатель ЧВК Blackwater присоединился к разработчику дронов в Украине

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс начал сотрудничество с украинским стартапом Swarmer, занимающимся разработкой программного обеспечения для беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщила газета Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, компания наняла Принса на должность неисполнительного директора для привлечения инвестиций после выхода на биржу.

"Swarmer <...>, специализирующийся на ПО для БПЛА, подал заявку на первичное публичное размещение акций и нанял на работу Принса", - говорится в публикации.

С апреля 2024 года платформа Swarmer используется в Украине, где она выполнила более 100 тыс. реальных миссий в условиях активных боевых действий, предоставляя информацию для программного обеспечения и моделей машинного обучения, которые в нее встроены, также привела газета выдержку из письма Принса потенциальным акционерам стартапа.