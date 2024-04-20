Неизвестный попытался совершить суицид у суда в Нью-Йорке, где рассматривается дело Трампа

Неизвестный попытался совершить самоубийство у здания суда, где проходят слушания по делу экс-президента США Дональда Трампа о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
Как передает
В настоящее время в суде идет процесс отбора жюри присяжных, бывший американский лидер находится в здании суда. Инцидент произошел недалеко от места, где собрались сторонники Трампа.
Информация о состоянии здоровья попытавшегося совершить суицид пока не приводится.