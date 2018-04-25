Неизвестные открыли огонь по школьникам в Мексике, пострадали пять учеников - ВИДЕО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Пять учеников получили ранения в результате стрельбы на территории одной из средних школ на северо-востоке Мексики, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел накануне вечером в городе Сьюдад-Виктория в штате Тамаулипас.
Местные СМИ сообщают, что две женщины и мужчина подъехали к школе на автомобиле и открыли огонь по подросткам у входа к зданию. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Состояние одного из раненых учеников оценивается как тяжелое.
Правоохранительные органы задержали трех нападавших и еще двух возможных соучастников атаки. Мотив действий задержанных выясняется.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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