Неизвестные открыли огонь по школьникам в Мексике, пострадали пять учеников - ВИДЕО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Пять учеников получили ранения в результате стрельбы на территории одной из средних школ на северо-востоке Мексики, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел накануне вечером в городе Сьюдад-Виктория в штате Тамаулипас.

Местные СМИ сообщают, что две женщины и мужчина подъехали к школе на автомобиле и открыли огонь по подросткам у входа к зданию. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Состояние одного из раненых учеников оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы задержали трех нападавших и еще двух возможных соучастников атаки. Мотив действий задержанных выясняется.