    Нехватка диспетчеров из-за шатдауна повысила риски для перелетов в США

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 21:08
    Нехватка диспетчеров из-за шатдауна повысила риски для перелетов в США

    Вызванная приостановкой финансирования работы федерального правительства (шатдауном) нехватка диспетчеров повысила риски для функционирования воздушного транспорта и авиаперелетов в США.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу CBS News заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

    Глава ведомства отметил, что диспетчеры уже несколько недель не получают зарплаты и сталкиваются с серьезным стрессом, так как им нужно искать средства для содержания своих семей, по этим причинам многие из них не выходят на работу.

    "Увеличивает ли это риски в системе? Конечно, да. Но, опять же, мы всегда управляем этим. Повторюсь, мы не хотим аварий. Мы хотим, чтобы люди ездили безопасно, поэтому будем замедлять и останавливать движение, если сочтем, что не сможем обеспечить безопасность людей, когда они едут из точки А в точку Б", - сказал он.

    Глава ведомства также отметил, что не планирует увольнять диспетчеров, которые не выходят на работу в период шатдауна. "Я не планирую увольнять диспетчеров. <...> Им нужна поддержка, им нужны деньги, им нужна зарплата. Их не нужно увольнять", - сказал он.

    Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что около половины основных центров управления воздушным движением в стране испытывают нехватку персонала из-за шатдауна. По данным ведомства, почти 13 тыс. авиадиспетчеров работают без зарплаты уже в течение нескольких недель.

