Şatdauna görə dispetçer çatışmazlığı ABŞ-də uçuşlar üçün riskləri artırıb
- 02 noyabr, 2025
- 21:59
Federal hökumətin işinin maliyyələşdirilməsinin dayandırılması (şatdaun) nəticəsində dispetçer çatışmazlığı ABŞ-də hava nəqliyyatı və hava səyahətinin işləməsi üçün riskləri artırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CBS telekanalına müsahibəsində nəqliyyat naziri, Milli Aeronavtika və Kosmik Məkanın Tədqiqatı İdarəsinin (NASA) direktoru vəzifəsini icra edən Şon Daffy bildirib.
O qeyd edib ki, dispetçerlər bir neçə həftədir maaş almırlar və ciddi streslə üzləşiblər, çünki ailələrini saxlamaq üçün vəsait axtarmalıdırlar, bu səbəblərdən bir çoxu işə getmir.
"Bu, sistemdəki riskləri artırırmı? Əlbəttə, bəli. Ancaq biz yenə də həmişə idarə edirik. Təkrar edirəm, biz qəza istəmirik. İnsanların təhlükəsiz sürməsini istəyirik, buna görə də A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedərkən insanların təhlükəsizliyini təmin edə bilməyəcəyimizi düşünsək, hərəkəti yavaşladacağıq və dayandıracağıq", - o deyib.
Nazir həmçinin qeyd edib ki, şatdaun zamanı işə getməyən dispetçerləri işdən çıxarmağı planlaşdırmır. "Mən dispetçerləri işdən çıxarmağı planlaşdırmıram. Onlara dəstək lazımdır, pul lazımdır, maaş lazımdır. Onları işdən çıxarmaq lazım deyil", - o deyib.
Bir gün əvvəl ABŞ-nin Mülki Aviasiyasının Federal İdarəsi (FAA) ölkənin əsas hava trafikinə nəzarət mərkəzlərinin təxminən yarısının şatdaun səbəbindən işçi çatışmazlığı yaşadığını bildirib. İdarənin məlumatına görə, təxminən 13 min avia dispetçeri bir neçə həftədir maaşsız işləyir.
Xatırladaq ki, oktyabrın 1-də ABŞ-nin şərq vaxtı ilə saat 00:00-dan (Bakı vaxtı ilə saat 08:00-dan) dövlət qurumları fəaliyyətini dayandırıb, çünki Konqres onların fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinin uzadılması barədə qanun layihəsini razılaşdırmayıb.