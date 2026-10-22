İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    "Birbank"da köçürmələri SİMA İmza ilə təsdiqləmək daha rahatdır

    Maliyyə
    • 22 oktyabr, 2026
    • 11:43
    Birbankda köçürmələri SİMA İmza ilə təsdiqləmək daha rahatdır

    "Birbank" tətbiqində pul köçürmələrinin təsdiqlənməsi prosesi yenilənib.

    Belə ki, "Birbank"lılar köçürmələrini SİMA İmza ilə təsdiqləyərək daha rahat və sürətli şəkildə həyata keçirə bilərlər. Beləliklə, SMS kodunu gözləməyə və onu ayrıca daxil etməyə ehtiyac qalmır.

    Qeyd edək ki, indiyədək pul köçürmələri 3D təhlükəsizlik kodu və birdəfəlik SMS kodu vasitəsilə təsdiqlənirdi. Yeni imkan təsdiq prosesini sadələşdirməklə yanaşı, təhlükəsizliyi də əvvəlki kimi qoruyur.

    SİMA İmza ilə təsdiqləmə funksiyası yalnız SİMA İmza ilə qeydiyyatdan keçmiş müştərilər üçün əlçatandır. Digər istifadəçilər köçürmələrini əvvəlki qaydada 3D təhlükəsizlik kodu vasitəsilə təsdiqləyə bilərlər.

    Daim ən son rəqəmsal yeniliklər və bank məhsulları təqdim edən "Kapital Bank"ın əmtəə nişanı olan "Birbank", 3 milyondan çox aktiv istifadəçisi olan mobil tətbiqi, 118 filial, 50 şöbədən və 15 Rəqəmsal Mərkəzdən ibarət Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi ilə müştərilərinin xidmətindədir. "Birbank"ın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün birbank.az saytına, 196 Əlaqə Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

    Kapital Bank ASC BirBank
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:02
    Marta Kos: Monteneqro Avropa İttifaqına üzvlük prosesində liderdir
    Xarici siyasət
    11:54
    AMB islam maliyyəsi üzrə qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsini təklif edib
    Maliyyə
    11:53
    Putin Rusiya hökumətdə kadr dəyişiklikləri edib
    Region
    11:53
    Foto
    Azərbaycanın güləş milliləri fizioterapistlərlə təmin olunacaq
    Fərdi
    11:53
    Paşinyan Ermənistanın Aİİ ilə mövcud münasibətlərini çağırış adlandırıb
    Region
    11:52
    Foto
    Gənc könüllülər Şəkidə dayanıqlı inkişaf mövzusunda təlimlər keçiblər
    Sosial müdafiə
    11:51
    Oxford Economics "McDonald"s Azərbaycan"ın iqtisadiyyata təsirini araşdırıb
    Maliyyə
    11:51
    Milli Məclis: Fransada baş verənlər hökumətin siyasi iflasının göstəricisidir
    Milli Məclis
    11:50
    Erməni nazir: "Rusiya qazının bahalaşması iqtisadiyyatın yavaşlamasına səbəb olacaq"
    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti