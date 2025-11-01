Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    В США наблюдается острая нехватка персонала на объектах управления авиадвижением

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 08:47
    Около половины основных центров управления воздушным движением США испытывают нехватку персонала из-за приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна).

    Как передает Report, об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в X.

    Почти 13 тыс. авиадиспетчеров, по данным ведомства, "работали без оплаты в течение нескольких недель, ежедневно обеспечивая безопасность более 45 тыс. операций в рамках Национальной системы воздушного пространства (NAS)".

    FAA призвало как можно скорее возобновить финансирование, чтобы авиадиспетчеры "получили заслуженную зарплату, а пассажиры могли избежать дальнейших сбоев и задержек".

    Ранее министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи предупредил, что граждане США могут столкнуться с цепной реакцией задержек авиарейсов по всей стране из-за нехватки диспетчеров и технических специалистов ввиду шатдауна. Чиновник объяснил, что авиадиспетчеры не получают зарплату и не могут обеспечивать свои семьи.

    Напомним, что 1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (08:00 по Баку) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

