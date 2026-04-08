Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Нефтепровод East-West в Саудовской Аравии атаковал БПЛА

    Другие страны
    Трубопровод East-West (Petroline) в Саудовской Аравии, проходящий через Аравийский полуостров и используемый для экспорта нефти через Красное море, был атакован БПЛА.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на источники.

    Отмечается, что беспилотник поразил одну из нефтеперекачивающих станций. Масштаб повреждений в настоящее время оценивается.

    Этот трубопровод длиной 1,2 тыс. км приобрел жизненно важное значение для Саудовской Аравии после остановки судоходства в Ормузском проливе. Он позволяет госкомпании Saudi Aramco (оператор) перенаправлять нефть в объеме до 7 млн баррелей в сутки в порт Янбу на Красном море.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Нефтепровод East-West Саудовская Аравия
    Səudiyyə Ərəbistanında neft kəmərinə PUA ilə hücum edilib
    Saudi Arabia's oil pipeline bypassing Hormuz damaged in Iranian attack, source says

