Нефтепровод East-West в Саудовской Аравии атаковал БПЛА

Трубопровод East-West (Petroline) в Саудовской Аравии, проходящий через Аравийский полуостров и используемый для экспорта нефти через Красное море, был атакован БПЛА.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что беспилотник поразил одну из нефтеперекачивающих станций. Масштаб повреждений в настоящее время оценивается.

Этот трубопровод длиной 1,2 тыс. км приобрел жизненно важное значение для Саудовской Аравии после остановки судоходства в Ормузском проливе. Он позволяет госкомпании Saudi Aramco (оператор) перенаправлять нефть в объеме до 7 млн баррелей в сутки в порт Янбу на Красном море.