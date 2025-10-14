Не менее шести человек пострадали в результате удара по Харькову

По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате российского удара по территории больницы в украинском Харькове.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Суспільне Харків.

Отмечается, что ВС РФ запустили по городу три управляемые авиабомбы, одна из них попала в хозяйственную постройку возле медучреждения.

В корпусах больницы, где находились более сотни пациентов, вылетели окна и двери, не менее шести человек получили осколочные ранения.

"Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Произошло 2 очага возгорания", - указали в ГСЧС.