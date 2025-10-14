Rusiya Xarkovdakı xəstəxananı bombalayıb, yaralılar var
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2025
- 08:56
Rusiya ordusunun Ukraynanın Xarkov şəhərindəki xəstəxanaya endirdiyi aviazərbələr nəticəsində azı 6 nəfər yaralanıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "Suspilne Kharkiv" qəzeti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri şəhərə üç idarə olunan bomba atıb, onlardan biri tibb müəssisəsinin yaxınlığındakı yardımçı binaya düşüb.
Yüzdən çox xəstənin yerləşdiyi xəstəxananın pəncərələri və qapıları uçub, ən azı altı nəfər qəlpələrdən yaralanıb.
"Birmərtəbəli qaraj qismən dağılıb, üçmərtəbəli tibb müəssisəsinə və avtomobillərə ziyan dəyib. İki yanğın hadisəsi baş verib", - Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin məlumatında deyilir.
Son xəbərlər
09:00
Azərbaycanın U-21 millisi bu gün növbəti oyununu keçirəcəkFutbol
08:59
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (14.10.2025)Maliyyə
08:59
Yerdə təhlükəli anomaliya aşkar edilibMaraqlı
08:56
Rusiya Xarkovdakı xəstəxananı bombalayıb, yaralılar varDigər ölkələr
08:42
Tramp: Gömrük rüsumları hesabına ABŞ dünyanın ən zəngin ölkəsinə çevrilibDigər ölkələr
08:33
Azərbaycan cüdoçuları Perudakı Qran-prini 7 medalla başa vurublarFərdi
08:28
Kürdəmirdə ailə münaqişəsi qanla bitibHadisə
08:09
Bakıda 15 istiqamətdə tıxac var - SİYAHIİnfrastruktur
07:49