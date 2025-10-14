İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2025
    • 08:56
    Rusiya Xarkovdakı xəstəxananı bombalayıb, yaralılar var

    Rusiya ordusunun Ukraynanın Xarkov şəhərindəki xəstəxanaya endirdiyi aviazərbələr nəticəsində azı 6 nəfər yaralanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "Suspilne Kharkiv" qəzeti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Rusiya Silahlı Qüvvələri şəhərə üç idarə olunan bomba atıb, onlardan biri tibb müəssisəsinin yaxınlığındakı yardımçı binaya düşüb.

    Yüzdən çox xəstənin yerləşdiyi xəstəxananın pəncərələri və qapıları uçub, ən azı altı nəfər qəlpələrdən yaralanıb.

    "Birmərtəbəli qaraj qismən dağılıb, üçmərtəbəli tibb müəssisəsinə və avtomobillərə ziyan dəyib. İki yanğın hadisəsi baş verib", - Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin məlumatında deyilir.

    Ukrayna Xarkov
    Не менее шести человек пострадали в результате удара по Харькову
    At least six people injured in strike on Kharkiv

