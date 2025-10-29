Не менее семи человек стали жертвами урагана "Мелисса"

Жертвами урагана "Мелисса" стали не менее семи человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AP.

По его данным, погибшие есть на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике.

Ураган "Мелисса" ослабел до 4-й категории, и обрушился на Кубу.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил о том, что мобилизовал силы гражданской обороны страны для содействия восстановительным работам.

"Никто не должен возвращаться из мест эвакуации в свои дома до тех пор, пока не будут даны инструкции вернуться или приступить к этапу восстановления на каждой из территорий"