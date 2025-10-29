Не менее семи человек стали жертвами урагана "Мелисса"
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 10:59
Жертвами урагана "Мелисса" стали не менее семи человек.
Как передает Report, об этом сообщило агентство AP.
По его данным, погибшие есть на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике.
Ураган "Мелисса" ослабел до 4-й категории, и обрушился на Кубу.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил о том, что мобилизовал силы гражданской обороны страны для содействия восстановительным работам.
"Никто не должен возвращаться из мест эвакуации в свои дома до тех пор, пока не будут даны инструкции вернуться или приступить к этапу восстановления на каждой из территорий"
Последние новости
11:19
Лидеры КНР и США в конце октября проведут встречу в ПусанеДругие страны
11:16
Сеул надеется на разрешение США использовать ядерное топливо для подводных лодокДругие страны
11:10
Румыния начала применять азербайджанскую модель ASAN xidmətВнешняя политика
11:09
Вице-спикер парламента Сербии: Конституция Азербайджана стала основой сильного государстваВнешняя политика
11:08
В Сабирабаде на предприятии "Ташобасы" создано 80 рабочих местИнфраструктура
11:03
Замминистра: Климат и энергия – одни из самых важных и приоритетных вопросовЭнергетика
11:02
Экс-посол Южной Кореи снова назначен главой дипмиссии в МосквеДругие страны
11:00
Председатель Сената Пакистана: Конституция играет роль моста между государством и народомВнешняя политика
10:59