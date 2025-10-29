"Melissa" qasırğası nəticəsində Yamayka, Haiti və Dominikanda ölənlər var
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2025
- 11:13
"Melissa" qasırğası ən azı yeddi nəfərin ölümünə səbəb olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AP agentliyi məlumat yayıb.
"Melissa" qasırğası 4-cü kateqoriyaya qədər zəifləyib və Kubanı bürüyüb.
Yamayka, Haiti və Dominikan Respublikasında həlak olanlar var.
Kuba Prezidenti Migel Dias-Kanel Bermudes bərpa işlərinə kömək etmək üçün ölkənin mülki müdafiə qüvvələrini səfərbər etdiyini bildirib: "Təlimat verilənə qədər heç kim təxliyə yerlərindən öz evlərinə qayıtmamalıdır".
