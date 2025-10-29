İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 29 oktyabr, 2025
    • 11:13
    Melissa qasırğası nəticəsində Yamayka, Haiti və Dominikanda ölənlər var

    "Melissa" qasırğası ən azı yeddi nəfərin ölümünə səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AP agentliyi məlumat yayıb.

    "Melissa" qasırğası 4-cü kateqoriyaya qədər zəifləyib və Kubanı bürüyüb.

    Yamayka, Haiti və Dominikan Respublikasında həlak olanlar var.

    Kuba Prezidenti Migel Dias-Kanel Bermudes bərpa işlərinə kömək etmək üçün ölkənin mülki müdafiə qüvvələrini səfərbər etdiyini bildirib: "Təlimat verilənə qədər heç kim təxliyə yerlərindən öz evlərinə qayıtmamalıdır".

    Не менее семи человек стали жертвами урагана "Мелисса"

