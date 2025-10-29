Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 02:47
    Ураган Мелисса ослабел до 4-й категории

    Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Мелисса" ослабел до 4-й категории, он постепенно уходит от Ямайки в сторону Кубы.

    Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

    По состоянию на 16:00 по восточному времени (00:00 по бакинскому времени) "Мелисса" имеет 4-ю категорию опасности, скорость ветра в его пределах составляет 240 км/ч, говорится в сообщении центра. Он покидает территорию Ямайки и движется в Карибском море в сторону Кубы.

    Как ранее сообщили кубинские власти, "Мелисса", как ожидается, затронет восточное побережье Кубы. В данный момент там принимаются все меры предосторожности, проводится эвакуация населения.

