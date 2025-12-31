Axios: Трамп и Нетаньяху обсуждали возможность ударов по Ирану в 2026 году

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече 29 декабря в штате Флорида обсуждали возможность нанесения ударов по Ирану в 2026 году.

Как передает Report, об этом сообщил американский портал Axios.

По словам его источника из числа американских должностных лиц, Трамп, вероятнее всего, поддержит нанесение таких ударов, если США посчитают, что Иран предпринимает конкретные шаги для восстановления своей ядерной программы. Но "напряженность будет связана с тем, чтобы прийти к согласию, что именно означает восстановление", добавил чиновник. В публикации уточняется, что Трамп и Нетаньяху не достигли конкретных договоренностей относительно сроков возможных новых ударов со стороны США и Израиля, а также критериев для их нанесения.

По сведениям портала, Нетаньяху на упомянутой встрече в поместье американского лидера Мар-а-Лаго также согласился перейти к реализации второго этапа представленного Трампом мирного плана по сектору Газа. Как уточняется в публикации, "Трамп пообещал Нетаньяху, что позволит Израилю применить военную силу в отношении [радикального палестинского движения] ХАМАС, если оно не выполнит договоренности и не начнет разоружение".

Трамп на совместной с Нетаньяху пресс-конференции по итогам их консультаций 29 декабря заявил, что ХАМАС будет отведено "очень небольшое время" на разоружение, иначе ему "придется заплатить чертовски высокую цену". Президент США тогда подчеркнул, что с американской стороны процесс будут контролировать его спецпредставитель Стивен Уиткофф, а также зять и предприниматель Джаред Кушнер. Трамп также заявил, что США готовы к диалогу с Ираном, но могут и применить силу, и тогда последствия будут серьезнее, чем при ударе по ядерным объектам.