    Disney выплатит $10 млн штрафа по делу о конфиденциальности детей

    Другие страны
    • 31 декабря, 2025
    • 20:23
    Disney выплатит $10 млн штрафа по делу о конфиденциальности детей

    Федеральный суд США обязал компанию Disney выплатить штраф $10 млн за ненадлежащую маркировку детского контента на YouTube.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минюста США.

    Как утверждает ведомство, Disney не маркировала часть видеоконтента на YouTube как предназначенного для детей. По версии властей, это позволило размещать таргетированную рекламу нацеленную на детскую аудиторию и собирать их данные без уведомления и согласия родителей, что нарушает закон о защите конфиденциальности детей в интернете (закон СОРРА запрещает операторам веб-сайтов сознательно собирать, использовать или раскрывать личную информацию детей младше 13 лет - ред).

    В Минюсте подчеркнули, что постановление также обязывает компанию внедрить программу, обеспечивающую соблюдение этих требований на YouTube в дальнейшем.

    Disney США штраф

