Welt: Британия и Франция предложили направить в Украину до 15 тыс. миротворцев

Великобритания и Франция подготовили проект размещения на линии фронта в Украине международного военного контингента для контроля за перемирием.

Как передает Report, об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно плану, в зону конфликта могут быть направлены от 10 до 15 тыс. военнослужащих в первые полгода после заключения мира с РФ. Эти силы, как утверждается, будут готовы при необходимости вступить в бой. Размещение возможно по приглашению Украины даже без мандата ООН или Евросоюза.

Идея международных гарантий безопасности для Украины, включая мониторинг линии соприкосновения, ранее обсуждалась в различных вариантах мирного завершения российско-украинской войны. Советник украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что отправить контингент готовы также Германия и Турция.