İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Welt: Britaniya və Fransa Ukraynaya 15 000-ə qədər sülhməramlı göndərməyi təklif ediblər

    Digər ölkələr
    • 31 dekabr, 2025
    • 23:12
    Welt: Britaniya və Fransa Ukraynaya 15 000-ə qədər sülhməramlı göndərməyi təklif ediblər

    Böyük Britaniya və Fransa atəşkəsə nəzarət etmək üçün Ukraynada cəbhə xəttində beynəlxalq hərbi kontingentin yerləşdirilməsi planı hazırlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın "Welt" qəzeti diplomatik mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Plana görə, Rusiya ilə sülh bağlanandan sonra ilk altı ay ərzində münaqişə zonasına 10-15 min hərbçi yerləşdirilə bilər. Bu qüvvələr lazım gələrsə, döyüşə biləcək. Yerləşdirmə Ukraynanın dəvəti ilə, hətta BMT və ya Avropa İttifaqının mandatı olmadan da mümkündür.

    Kiyev üçün beynəlxalq təhlükəsizlik təminatları ideyası, o cümlədən təmas xəttinin monitorinqi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə başa çatması üçün əvvəllər müxtəlif ssenarilərdə müzakirə olunub. Ukrayna Prezidentinin müşaviri Mixail Podolyak Almaniya və Türkiyənin də kontingent göndərməyə hazır olduğunu bildirib.

    Böyük Britaniya Fransa sülhməramlı
    Welt: Британия и Франция предложили направить в Украину до 15 тыс. миротворцев

    Son xəbərlər

    23:35
    Foto

    Bakıda bayram ab-havası - FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    23:34

    Orban: ABŞ 2026-cı ildə Aİ olmadan Rusiya ilə sülh bağlaya bilər

    Digər ölkələr
    23:21

    Gürcüstan Serbiya ilə azad ticarət sazişi bağlamağı planlaşdırır

    Region
    23:12

    Welt: Britaniya və Fransa Ukraynaya 15 000-ə qədər sülhməramlı göndərməyi təklif ediblər

    Digər ölkələr
    22:53
    Video

    Sumqayıtda metal tullantılarının qəbulu sahəsində yanğın olub

    Hadisə
    22:39

    Uitkoff Ukrayna və Aİ rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparıb

    Digər ölkələr
    22:26
    Foto

    İşğaldan azad olunan ərazilərdə Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayıb

    Daxili siyasət
    22:08

    BƏƏ Yəməndəki hava limanından hərbçilərini çıxarmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    22:00
    Foto

    Kəlbəcərdə 32 ildən sonra ilk dəfə Yeni il şənliyi təşkil edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti