Euronews: Баку устанавливает новые стандарты в сфере общественной безопасности

В городе Баку проводятся комплексные меры по усилению общественной безопасности.

Как передает Report, это следует из репортажа телеканала Euronews, посвященного азербайджанской столице.

Отмечается, что благодаря комплексу факторов, среди которых современные технологии, слаженная деятельность полиции и общественности, высокий процент раскрываемости правонарушений, в городе наблюдается низкий уровень преступности.

По данным официальных структур, применение современных технологий в сфере безопасности в Баку постепенно расширяется.

По словам сотрудницы Министерства внутренних дел Сервиназ Рамазановой, количество преступлений на 100 тысяч человек значительно ниже по сравнению с показателями ряда столиц других стран. Уровень раскрываемости преступлений составляет 85-90%.

Умные системы управления транспортом, расширение сети камер наблюдения и другие механизмы безопасности функционируют бесперебойно в круглосуточном режиме.

В ведомстве также подчеркивают важную роль обратной связи с гражданами и различными организациями в сфере охраны общественного порядка. Как гости, так и жители Баку отмечают, что в столице царит атмосфера безопасности и стабильности, они чувствуют комфорт и защищенность.

Турист из Китая говорит, что в Баку, где он приобрел много друзей, уровень безопасности очень высок, город сильно отличается от столиц других стран.

"Я приезжал сюда и в детстве, и в юности. Я осознаю, насколько безопасна эта прекрасная страна", - заявил телеканалу директор Европейской школы Азербайджана Франческо Банчини.

Отмечается, что принимаемые меры служат укреплению международного имиджа Баку как безопасной, открытой и гостеприимной столицы.