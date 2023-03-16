Не менее семи человек погибли при падении вертолета на севере Ирака

По меньшей мере семь человек погибли в результате падения вертолета, которое произошло в иракской провинции Дахук, расположенной на севере страны и граничащей с Турцией.

По меньшей мере семь человек погибли в результате падения вертолета, которое произошло в иракской провинции Дахук, расположенной на севере страны и граничащей с Турцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал "Рудау".

Источник в военных структурах сказал, что инцидент произошел в среду вечером на востоке провинции. Среди погибших три женщины. Все жертвы крушения вертолета являлись молодыми людьми, их возраст на момент гибели составлял от 25 до 45 лет. Источник также указал, что погибшие могли быть военными, однако информации о том, к вооруженным силам какого государства они могли принадлежать, не привел.

Иракские военные утверждают, что причиной инцидента стала техническая неисправность вертолета. После его крушения произошла детонация боеприпасов, которые находились на борту. Информации о выживших нет.

Портал "Шафак ньюс" проинформировал в четверг, что представители местной власти в Дахуке заявили о падении в провинции еще одного вертолета, на борту которого находились сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК). По данным портала, есть выжившие, власти проводят расследование случившегося.