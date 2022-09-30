Не менее 32 человека погибли в результате взрыва в Кабуле

Жертвами взрыва в образовательном центре на западе Кабула стали 32 человека, еще не менее 40 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera.
09.07
По меньшей мере 20 человек погибли, еще 35 получили ранения в результате взрыва в образовательном центре на западе Кабула.
Как передает Report, об этом сообщил в пятницу телеканал Al Jazeera.
По данным его источника в сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном афганском правительстве, взрыв совершил террорист-смертник.