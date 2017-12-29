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    Не менее 14 человек погибли при пожаре в офисном здании в Мумбаи

    Инцидент произошел в комплексе Kamala Mills

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В результате пожара в одном из зданий в центре Мумбаи в Индии погибли не менее 14 человек, еще десяток получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Инцидент произошел в комплексе "Kamala Mills". Начавшись в одном из пабов, огонь быстро распространился по всему зданию. Отмечается, что данное заведение является одни из самых популярных в 2018 году, в ночь на пятницу там могло быть очень много народа.

    Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание.

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