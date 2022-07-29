Не менее 11 человек погибли в Бангладеш при столкновении поезда с микроавтобусом

Не менее 11 человек погибли в Бангладеш при столкновении поезда с микроавтобусом

По меньшей мере 11 человек погибли и трое получили серьезные травмы в результате столкновения микроавтобуса с поездом в Бангладеш.

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