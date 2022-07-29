Не менее 11 человек погибли в Бангладеш при столкновении поезда с микроавтобусом

По меньшей мере 11 человек погибли и трое получили серьезные травмы в результате столкновения микроавтобуса с поездом в Бангладеш.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на полицию сообщила газета Daily star.
Поезд наехал на автотранспортное средство, когда оно пересекало железнодорожные пути. По словам очевидцев трагедии, водитель микроавтобуса проигнорировал предупреждения о приближении состава. После столкновения поезд протащил машину не менее одного километра.
Выживших в автокатастрофе пассажиров доставили в больницу. Все они - местные туристы, направлявшиеся на водопады в районе Чаттограм.