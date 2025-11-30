NBC: В Индиане более 40 машин попали в ДТП из-за снегопада
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 07:25
Порядка 45 автомобилей попали в массовое ДТП в американском штате Индиана после сильного снегопада.
Как передает Report, об этом сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на представителя федеральной полиции штата.
По его словам, в аварии никто серьезно не пострадал. Согласно первоначальной оценке полиции, в ДТП получили повреждения от 20 до 30 автомобилей, но затем число увеличилось до 45.
"Людям просто нужно ездить с умом, когда начинается снегопад, снизить скорость, убедиться, что они пристегнуты, и давайте все будем соблюдать осторожность на дороге ", - добавил представитель полиции.
