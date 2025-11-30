Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    NBC: В Индиане более 40 машин попали в ДТП из-за снегопада

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 07:25
    NBC: В Индиане более 40 машин попали в ДТП из-за снегопада

    Порядка 45 автомобилей попали в массовое ДТП в американском штате Индиана после сильного снегопада.

    Как передает Report, об этом сообщает местное отделение телеканала NBC со ссылкой на представителя федеральной полиции штата.

    По его словам, в аварии никто серьезно не пострадал. Согласно первоначальной оценке полиции, в ДТП получили повреждения от 20 до 30 автомобилей, но затем число увеличилось до 45.

    "Людям просто нужно ездить с умом, когда начинается снегопад, снизить скорость, убедиться, что они пристегнуты, и давайте все будем соблюдать осторожность на дороге ", - добавил представитель полиции.

