NBC: İndianada qar səbəbindən onlarla avtomobil qəzaya uğrayıb

    • 30 noyabr, 2025
    • 08:17
    ABŞ-nin İndiana ştatında güclü qardan sonra təxminən 45 avtomobil qəzaya uğrayıb.

    "Report"un məlumatına görə, NBC telekanalı bu barədə ştat polisin nümayəndəsinə istinadən xəbər verib.

    Onun sözlərinə görə, qəzada heç kim ciddi xəsarət almayıb. İlkin polis hesablamalarına görə, 20-30 avtomobilə ziyan dəyib, lakin sonra bu rəqəm 45-ə çatıb.

    "İnsanlar sadəcə qar yağmağa başlayanda ehtiyatlı olmalı, sürəti azaltmalı, təhlükəsizlik kəmərlərini taxdıqlarına əmin olmalı və yolda diqqətli olmalıdırlar", - polisin nümayəndəsi əlavə edib.

    İndiana ştatı qar Avtomobil qəzası
    NBC: В Индиане более 40 машин попали в ДТП из-за снегопада

