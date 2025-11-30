NBC: İndianada qar səbəbindən onlarla avtomobil qəzaya uğrayıb
Digər ölkələr
- 30 noyabr, 2025
- 08:17
ABŞ-nin İndiana ştatında güclü qardan sonra təxminən 45 avtomobil qəzaya uğrayıb.
"Report"un məlumatına görə, NBC telekanalı bu barədə ştat polisin nümayəndəsinə istinadən xəbər verib.
Onun sözlərinə görə, qəzada heç kim ciddi xəsarət almayıb. İlkin polis hesablamalarına görə, 20-30 avtomobilə ziyan dəyib, lakin sonra bu rəqəm 45-ə çatıb.
"İnsanlar sadəcə qar yağmağa başlayanda ehtiyatlı olmalı, sürəti azaltmalı, təhlükəsizlik kəmərlərini taxdıqlarına əmin olmalı və yolda diqqətli olmalıdırlar", - polisin nümayəndəsi əlavə edib.
Son xəbərlər
08:45
Qazaxıstan XİN Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumuna hücumu pisləyibRegion
08:28
Honkonqda güclü yanğın zamanı 90-dan çox ev heyvanı xilas edilibDigər ölkələr
08:17
NBC: İndianada qar səbəbindən onlarla avtomobil qəzaya uğrayıbDigər ölkələr
07:44
Floridada təyyarə Trampın iqamətgahına yaxınlaşdıqdan sonra qırıcı təyyarə havaya qalxıbDigər ölkələr
07:08
Qırğızıstanda növbədənkənar parlament seçkilərində səsvermə başlayıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
06:39
Meksikada bara hücum nəticəsində azı altı nəfər öldürülübDigər ölkələr
06:21
Foto
Rusiya Ukraynanın Kiyev vilayətinə dronlarla hücum edib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
05:42
KİV: Tramp Maduronu vəzifəsindən getməyəcəyi təqdirdə güc tədbirləri ilə hədələyibDigər ölkələr
05:17