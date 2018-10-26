NBC уволил известную ведущую за расистские высказывания

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Американская телеведущая Мегин Келли, бравшая в том числе интервью у президента России Владимира Путина, уволена с телеканала NBC после того, как сделала в эфире заявления, которые многие сочли недопустимыми. Об этом сообщила в четверг газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Келли осталась без работы после того, как в ходе своего утреннего ток-шоу сделала комментарий на тему наблюдаемого в США засилья политической корректности. Ведущая утверждала, что сейчас белый житель США не может даже, к примеру, надеть на Хэллоуин черную маску или наложить черный грим, не столкнувшись с критикой. Популярный в стране праздник, в ходе которого многие дети и взрослые наряжаются в костюмы с устрашающими масками, ассоциирующимися с нечистой силой, отмечается 31 октября.

Многие представители общественности и пользователи соцсетей обвинили Келли в расизме. Руководство канала также осудило слова ведущей, в результате ей пришлось принести извинения. Однако, как отмечает New York Post, в четверг NBC вместо нового выпуска утренней передачи Келли повторил в своем эфире один из старых эпизодов. Официальной информации по поводу нынешнего статуса ведущей не поступало.

По данным New York Post, у ведущей был заключен контракт с NBC на несколько лет, предусматривающий ей выплату около $20 млн в год.