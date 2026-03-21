    NBC: Трамп рассматривает возможность ограниченного ввода войск США в Иран

    NBC: Трамп рассматривает возможность ограниченного ввода войск США в Иран

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военнослужащих в Иран в рамках обсуждения сценариев, которые, по мнению Вашингтона, могли бы способствовать достижению ключевых целей и ускорению завершения войны.

    Как передает Report со ссылкой на NBC News, об этом сообщили два действующих американских чиновника и еще один источник, знакомый с ходом обсуждений.

    По данным источников, возможное размещение сухопутных сил на территории Ирана сопряжено с серьезными рисками, однако в Вашингтоне считают, что такой шаг может иметь стратегическое значение и повлиять на ход конфликта.

    Отмечается, что в настоящее время обсуждается несколько вариантов действий. Один из них предусматривает обеспечение свободного судоходства через Ормузский пролив путем размещения американских войск в иранских портах или на небольших островах в Персидском заливе с целью снижения угроз для морских перевозок.

    Среди других рассматриваемых сценариев - операция по изъятию иранского высокообогащенного урана, а также возможное установление контроля над нефтяными объектами Ирана, чтобы ограничить один из ключевых источников доходов режима и усилить давление на Тегеран.

    При этом источники подчеркивают, что ни один из реально обсуждаемых вариантов, как ожидается, не предусматривает масштабного военного развертывания по образцу кампаний США в Ираке или Афганистане.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Сухопутные войска США Дональд Трамп
    Ты - Король

