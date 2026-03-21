"NBC News": Tramp ABŞ qoşunlarının İrana məhdud şəkildə yerləşdirilməsi məsələsini nəzərdən keçirir
- 21 mart, 2026
- 05:13
ABŞ Prezidenti Donald Tramp, Vaşinqtonun əsas məqsədlərə çatmağa və müharibənin bitməsini sürətləndirməyə kömək edə biləcəyinə inandığı ssenarilərin müzakirəsi çərçivəsində İrana Amerika qoşunlarının göndərilməsini nəzərdən keçirir.
"Report"un "NBC News"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ-nin iki hazırkı rəsmisi və müzakirələrlə tanış olan başqa bir mənbə xəbər verib.
Mənbələrə görə, İran ərazisinə quru qüvvələrinin yerləşdirilməsi ehtimalı ciddi risklərlə doludur, lakin Vaşinqton belə bir addımın strateji əhəmiyyət kəsb edə biləcəyinə və münaqişənin gedişatına təsir göstərə biləcəyinə inanır.
Qeyd olunur ki, hazırda bir neçə variant müzakirə olunur. Bunlardan biri dəniz gəmiçiliyinə təhdidləri azaltmaq üçün Amerika qoşunlarını İran limanlarında və ya Fars körfəzindəki kiçik adalarda yerləşdirməklə Hörmüz boğazından sərbəst naviqasiyanı təmin etməyi əhatə edir.
Nəzərdən keçirilən digər ssenarilərə İranın yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uranın ələ keçirilməsi əməliyyatı, eləcə də rejimin əsas gəlir mənbələrindən birini məhdudlaşdırmaq və Tehrana təzyiqi artırmaq üçün İranın neft obyektlərinin ələ keçirilməsi daxildir.
Eyni zamanda, mənbələr vurğulayır ki, müzakirə olunan variantlardan heç birinin ABŞ-nin İraq və ya Əfqanıstandakı kampaniyalarına bənzər genişmiqyaslı hərbi yerləşdirməni əhatə etməsi gözlənilmir.