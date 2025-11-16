NBC: Силы погранслужбы США развернули в Шарлотт, начались задержания

Силы пограничной службы Соединенных Штатов развернуты в городе Шарлотт штата Северная Каролина, начались задержания.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

"Федеральные агенты (США - ред.) начали производить задержания после развертывания пограничной службы в городе. По утверждению министерства внутренней безопасности, меры направлены на обеспечение безопасности американцев и устранение угроз общественной безопасности", - говорится в материале телеканала.