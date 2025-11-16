NBC: Силы погранслужбы США развернули в Шарлотт, начались задержания
Другие страны
- 16 ноября, 2025
- 08:38
Силы пограничной службы Соединенных Штатов развернуты в городе Шарлотт штата Северная Каролина, начались задержания.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.
"Федеральные агенты (США - ред.) начали производить задержания после развертывания пограничной службы в городе. По утверждению министерства внутренней безопасности, меры направлены на обеспечение безопасности американцев и устранение угроз общественной безопасности", - говорится в материале телеканала.
Последние новости
09:00
ЧМ-2026: В заключительном матче отбора Азербайджан встретится с ФранциейФутбол
08:38
NBC: Силы погранслужбы США развернули в Шарлотт, начались задержанияДругие страны
08:14
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5В регионе
07:57
Трамп вложил $82 млн в облигации Netflix, Victoria's Secret и других компанийБизнес
07:25
В американском штате Канзас произошла перестрелкаДругие страны
06:48
В Мексике в ходе марша "Поколения Z" пострадали 100 полицейскихДругие страны
06:19
Трамп призвал телекомпанию NBC уволить ведущего Сета МайерсаДругие страны
05:56
The Sunday Telegraph: Экс-зампремьера Британии готовит заговор против СтармераДругие страны
05:22