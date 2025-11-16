NBC: ABŞ sərhəd xidməti qüvvələri Şarlot şəhərində yerləşdirilib
Digər ölkələr
- 16 noyabr, 2025
- 08:57
ABŞ-nin sərhəd xidməti qüvvələri Şimali Karolina ştatının Şarlot şəhərində yerləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC telekanalı məlumat yayıb.
"Federal agentlər (ABŞ – red.) şəhərdə sərhəd xidmətinin yerləşdirilməsindən sonra saxlanmalara başlayıblar. Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin iddiasına görə, tədbirlər amerikalıların təhlükəsizliyini təmin etməyə və ictimai təhlükəsizlik üçün təhdidlərin aradan qaldırılmasına yönəlib", – telekanalın materialında qeyd olunub.
