NBC: ABŞ sərhəd xidməti qüvvələri Şarlot şəhərində yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    16 noyabr, 2025
    08:57
    ABŞ-nin sərhəd xidməti qüvvələri Şimali Karolina ştatının Şarlot şəhərində yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC telekanalı məlumat yayıb.

    "Federal agentlər (ABŞ – red.) şəhərdə sərhəd xidmətinin yerləşdirilməsindən sonra saxlanmalara başlayıblar. Daxili Təhlükəsizlik Nazirliyinin iddiasına görə, tədbirlər amerikalıların təhlükəsizliyini təmin etməyə və ictimai təhlükəsizlik üçün təhdidlərin aradan qaldırılmasına yönəlib", – telekanalın materialında qeyd olunub.

