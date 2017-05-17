NBC News: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ подорвать самолет

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Американский телеканал NBC News выяснил детали разговора президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сообщает Report, по данным источников, речь шла о планах террористов из "Исламского государства" (ИГ) устроить теракт на борту самолета.

Президент США рассказал о том, что боевики готовят теракт на борту самолета, следующего в США.

Источники телеканала заявили, что террористы планируют сбить один из лайнеров с помощью бомбы, заложенной в ноутбук. По некоторым данным, системы проверок в аэропортах могут пропустить подобное взрывное устройство при досмотре.

NBC News отмечает, что раскрытие этой информации может поставить под угрозу жизнь израильского агента, который был тайно внедрен в ряды ИГ и предоставил Вашингтону данные о планах боевиков.

Встреча Трампа и Лаврова состоялась на прошлой неделе в Овальном кабинете Белого дома. Позднее СМИ сообщили, что американский лидер поделился с дипломатом сверхсекретной информацией об ИГ.