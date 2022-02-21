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NBC: Байден проводит встречу со своей командой по нацбезопасности

NBC: Байден проводит встречу со своей командой по нацбезопасности Президент США Джо Байден в понедельник проводит встречу с членами своей команды по национальной безопасности.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 21:36
NBC: Байден проводит встречу со своей командой по нацбезопасности

Президент США Джозеф Байден проводит встречу с членами своей команды по национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC, об этом заявил представитель Белого дома.

"Президент Байден сегодня встречается со своей командой по национальной безопасности и регулярно получает информацию о последних событиях, связанных с Россией и Украиной", - говорится в сообщении телеканала.

По его данным, во встрече участвуют среди прочего госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

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