NBC: Байден проводит встречу со своей командой по нацбезопасности

Президент США Джо Байден в понедельник проводит встречу с членами своей команды по национальной безопасности.

Президент США Джозеф Байден проводит встречу с членами своей команды по национальной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC , об этом заявил представитель Белого дома.

"Президент Байден сегодня встречается со своей командой по национальной безопасности и регулярно получает информацию о последних событиях, связанных с Россией и Украиной", - говорится в сообщении телеканала.

По его данным, во встрече участвуют среди прочего госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.