    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 08:06
    Названы страны ЕС, выступающие против изъятия активов РФ в пользу Украины

    Франция, Италия и Бельгия не поддержали инициативу большинства европейских стран использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

    Как передает Report, об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

    В материале отмечается, что в Риме и Париже не поддерживают передачу замороженных российских средств Киеву, "вероятно, из-за опасений по поводу финансовых обязательств, если международный суд признает возможные претензии Москвы законными".

    По аналогичным причинам против выступает Бельгия, так как большая часть активов находится на платформе Euroclear в Брюсселе.

    При этом украинская оборонная промышленность работает лишь на треть своего потенциала из-за нехватки средств. Специалисты отмечают, что использование замороженных £140 млрд России в Европе становится необходимым для будущего страны.

    Rusiya aktivlərinin Ukrayna üçün müsadirəsinə qarşı çıxan Aİ ölkələrinin adları açıqlanıb

