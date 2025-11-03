Названы страны ЕС, выступающие против изъятия активов РФ в пользу Украины

Франция, Италия и Бельгия не поддержали инициативу большинства европейских стран использовать замороженные российские активы для помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

В материале отмечается, что в Риме и Париже не поддерживают передачу замороженных российских средств Киеву, "вероятно, из-за опасений по поводу финансовых обязательств, если международный суд признает возможные претензии Москвы законными".

По аналогичным причинам против выступает Бельгия, так как большая часть активов находится на платформе Euroclear в Брюсселе.

При этом украинская оборонная промышленность работает лишь на треть своего потенциала из-за нехватки средств. Специалисты отмечают, что использование замороженных £140 млрд России в Европе становится необходимым для будущего страны.