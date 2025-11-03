İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Rusiya aktivlərinin Ukrayna üçün müsadirəsinə qarşı çıxan Aİ ölkələrinin adları açıqlanıb

    Digər ölkələr
    03 noyabr, 2025
    • 08:56
    Rusiya aktivlərinin Ukrayna üçün müsadirəsinə qarşı çıxan Aİ ölkələrinin adları açıqlanıb

    Fransa, İtaliya və Belçika əksər Avropa ölkələrinin Ukraynaya yardım üçün dondurulmuş Rusiya aktivlərindən istifadə etmək üçün təşəbbüsünü dəstəkləməyiblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İtaliyanın "Corriere della Sera" qəzeti xəbər yayıb.

    Məqalədə qeyd olunur ki, çox güman ki, beynəlxalq məhkəmə Moskvanın mümkün iddialarını təsdiqləyəcəyi təqdirdə maliyyə öhdəlikləri ilə bağlı narahatlıqlar səbəbindən rəsmi Roma və Paris dondurulmuş Rusiya aktivlərinin Ukraynaya köçürülməsini dəstəkləmirlər.

    Belçika da oxşar şəkildə buna qarşı çıxır, çünki aktivlərin əksəriyyəti Brüsseldəki "Euroclear" platformasında saxlanılır.

    Bu arada, Ukrayna müdafiə sənayesi vəsait çatışmazlığı səbəbindən potensialının yalnız üçdə birində fəaliyyət göstərir. Ekspertlər qeyd edirlər ki, Rusiyanın Avropada dondurulmuş 140 milyard funt sterlinqinin istifadəsi ölkənin gələcəyi üçün vacib hala gəlir.

