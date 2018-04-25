Названы страны ЕС с наибольшим госдолгом

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Статистическая служба Евросоюза назвала страны-члены ЕС с самым большим государственным долгом, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Самый высокий уровень госдолга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).

Самые лучшие показатели продемонстрировали Эстония (9%), Люксембург (23%), Болгария (25,4%), Чехия (34,6%) и Румыния (35%).