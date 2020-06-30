Названы страны, для которых ЕС откроет границы с 1 июля

Совет стран Евросоюза рекомендовал начать постепенно снимать ограничения на необязательные поездки в Европейский союз, согласовав список стран, для которых границы могут начать открываться с 1 июля.

Как сообщает Report, на основе ряда критериев и условий, установленных в рекомендации, предлагается начать снимать ограничения с 1 июля на внешних границах для резидентов: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая, но при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС при применении этой рекомендации, отмечается в релизе.