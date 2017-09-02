Названа стоимость билетов на презентацию мемуаров Клинтон

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Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ New York Post рассказала о стоимости билетов, которые продаются на мероприятия, посвященные выходу в свет мемуаров экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Как передает Report, один билет на мероприятие, которое пройдет в Монреале, стоит $2,375 тыс.

Купивший билет человек имеет возможность привести с собой еще одного человека, а также сидеть в первых рядах, лично пообщаться и сфотографироваться с Клинтон.

«Для авторов со скандальной репутацией стандартными являются книжные туры, где билеты на презентации продаются, но тур Клинтон вышел на новый уровень жадности», — отмечает издание.

Клинтон в рамках тура-презентации проведет мероприятия в Торонто, Монреале и Ванкувере. Книга мемуаров экс-госсекретаря называется «Что случилось».