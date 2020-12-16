О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назван самый дорогой город для иностранцев

Назван самый дорогой город для иностранцев Главной причиной этого называются чрезвычайно высокие цены на жилье в этом мегаполисе
Другие страны
16 декабря 2020 г. 09:07
Назван самый дорогой город для иностранцев

Гонконг возглавил список самых дорогих городов планеты для иностранных специалистов - так называемых экспатов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежегодном докладе, представленном консалтинговым агентством ECA International.

"Гонконг - самое дорогое место в мире для проживания иностранных работников, несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19", - отметил директор азиатского подразделения в ECA International Ли Куэйн. Главной причиной этого называются чрезвычайно высокие цены на жилье в этом мегаполисе.

В тройке лидеров также оказались Токио и Нью-Йорк. Далее в этом списке идут Женева, Цюрих, Лондон, Тель-Авив, Сеул, Сан-Франциско и японская Иокогама.

В двадцатку самых дорогих городов вошли четыре мегаполиса из материкового Китая - Шанхай (11-е место), Гуанчжоу (15), Шэньчжэнь (17) и Пекин (18).

В нынешнем отчете ECA International сравниваются расходы на потребительскую корзину товаров и услуг (включая коммунальные услуги), которые доступны рядовому иностранцу, и при этом учитываются колебания валютных курсов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
14 декабря 2020 г. 10:03
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
13 декабря 2020 г. 19:13
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi